Женская месть? В Магнитогорске кто-то облил краской автомобиль девушки и пожелал ей смерти
Кажется, автоледи кому-то сильно насолила. 24 апреля в Магнитогорске во дворе дома по ул. Ворошилова неизвестный облил краской машину и прилепил на лобовое стекло записку с пожеланием смерти. Об этом рассказала в соцсети хозяйка авто.
— Очевидцев и неравнодушных граждан прошу откликнуться и рассказать, кто что видел. Очень нужна ваша помощь, — написала Евгения в группе«Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Подписчики заметили, что много раз видели эту машину припаркованной на газоне. Предположили, что кому-то это надоело. Еще одна версия — любовный треугольник и женская месть.
А, быть может, это просто весеннее обострение у какого-то неуравновешенного человека?
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ИСТОЧНИК KP.RU