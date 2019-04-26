2019-04-26T03:19:13+03:00
Общество

Женская месть? В Магнитогорске кто-то облил краской автомобиль девушки и пожелал ей смерти

Владелица машины просит откликнуться очевидцев
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот так выглядит, вероятно, чья-то месть. Фото: vk.com/magnitkacityВот так выглядит, вероятно, чья-то месть. Фото: vk.com/magnitkacity
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Кажется, автоледи кому-то сильно насолила. 24 апреля в Магнитогорске во дворе дома по ул. Ворошилова неизвестный облил краской машину и прилепил на лобовое стекло записку с пожеланием смерти. Об этом рассказала в соцсети хозяйка авто.

— Очевидцев и неравнодушных граждан прошу откликнуться и рассказать, кто что видел. Очень нужна ваша помощь, — написала Евгения в группе«Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Подписчики заметили, что много раз видели эту машину припаркованной на газоне. Предположили, что кому-то это надоело. Еще одна версия — любовный треугольник и женская месть.

А, быть может, это просто весеннее обострение у какого-то неуравновешенного человека?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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