Посетители зоопарка в Челябинске пытались накормить зебр котлетами

СЕГОДНЯ 07:02 2019-04-26T08:51:03+03:00

Сотрудники зверинца негодуют и в который раз объясняют правила

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С приходом тепла в челябинском зоопарке стало больше посетителей. За всеми не уследишь. Вот такой инцидент произошел там на днях:

— Гнева пост. Накипело! Вроде бы все наши посетители с виду адекватные люди. Но все равно среди них нет-нет, да найдутся товарищи, желающие накормить наших питомцев вопреки всем запрещающим табличкам и предупреждениям. Например, на этих выходных зебр потчевали котлетами. Зебр. Котлетами! — возмущенно написали работники зверинца в группе «Челябинский зоопарк» в ВК.

Также они рассказали, что посетители периодически пытаются накормить волков сосисками в тесте и конфетами, альпаку и страусов — попкорном лисам швыряют чипсы, в тигра — мороженное и т. д. Так делать категорически нельзя! От этого животные могут заболеть.

— У каждого питомца есть собственный утвержденный рацион, который рассчитан именно на его особенности, — сообщают в зоопарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU