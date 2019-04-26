В Челябинске ящиками продают гнилую клубнику

СЕГОДНЯ 03:12 2019-04-26T03:12:06+03:00

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На днях корреспондент «Комсомолки» увидела довольного соседа с ящиком клубники. Выглядела ягодка очень заманчиво. В магазинах ее сейчас продают недешево: 200 руб. за коробочку 200 г. Ящик в таком случае должен стоить огого сколько! А, оказывается, нет — оптом в 10 раз дешевле. Но не торопитесь бежать на поиски халявы.

— На остановке «Медакадемия» стоят продавцы клубники. Висит ценник — 100 руб. за кг. Но купить можно только ящик: 4 кг за 400 руб. соответственно. И вроде выглядит достойно. Но это только сверху.

Средний слой был хитрым образом уложен так, что ягоды лежали более менее нормальной не гнилой стороной вверх. Жалею, что сразу не прошерстил весь ящик до дна. По факту дома уже обнаружил, что за 400 рублей приобрел ящик, где 70% клубники либо гнилая, либо перемороженная водянистая и разваливающаяся, — предупредил горожан в соцсети pikabu житель Челябинска под ником alexMir174.

Продавцы сказали ему, что клубника крымская. На это жители полуострова написали, что у них полкило ягоды сейчас стоит 800 руб., и та из Турции — без вкуса и запаха. А своя пойдет только в конце мая.

Вот такая ягода прд верхним красивым слоем. Фото: alexMir174

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ИСТОЧНИК KP.RU