Иван Ургант озабочен отсутствием кандидатов на пост мэра Копейска

СЕГОДНЯ 06:36 2019-04-26T06:36:52+03:00

По его мнению, все дело в имени города

Изменить размер текста: A A

Звезда Первого канала Иван Ургант в своем вечернем шоу пошутил о грядущих конкурсах мэра Копейска.

— Не поступило ни одной заявки. Вот я не понимаю: часто говорят, нет новых лиц в политике. Но никто не хочет идти в политику. Пожалуйста, ни одной заявки! Можно было бы предложить, Митя, твою кандидатуру (соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев — прим. ред.), но у тебя судимость, нельзя. Может, пока в России находится Ким Чен Ын (лидер Северной Кореи — прим. ред.), предложить ему возглавить? И переименовать город в Северо-Копейск, — Ургант фонтанировал остротами.

По его мнению, все невзгоды Копейска из-за названия:

— Вот именовался бы Копейск Златослитовск Алмазный. И кандидаты бы нашлись.

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы соседнего с Челябинском города действительно пока не поступило ни одной заявки. Председатель городского собрания депутатов Виктор Емельянов заявил, что документы от возможных претендентов ждут до 29 апреля включительно. В мае должны состояться два заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору лучших претендентов. А на 14 июня назначено заседание депутатов городского собрания. Им и решать, кто возглавит Копейск.

Врио губернатора Алексей Текслер готов оказать поддержку Андрею Фалейчику. Он сейчас и.о. главы. Пришел в администрацию из регионального минстроя. Но и Фалейчик пока не подал документы на конкурс.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU