Челябинцы сами пекут куличи и пасхи
В нынешнем году православная Пасха отмечается 28 апреля. По данным ВЦИОМ, именно Пасха для россиян – третий по значимости праздник. Однако для большинства из нас это просто семейная традиция.
В храмах Челябинска грядут праздничные богослужения. В честь праздника в городе пройдут мастер-классы и выставки.
Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС выяснили, празднуют ли Пасху горожане?
Итак, 43,1% челябинцев ответили: «Буду готовить пасхальные блюда сам (яйца, пасху, куличи)». Свои рецепты с удовольствием публикуют и медийные звезды: есть из чего выбрать!
31,1% челябинцев примут гостей или направятся в гости.
26,7% купят пасхальные яства в магазинах.
Каждый десятый челябинец собирается на торжественное богослужение в храм. Как правило, это женщины в возрасте 45-59 и старше 60 лет, неработающие пенсионеры, со средним и ниже среднего уровнями материальной обеспеченности.
Для трети челябинцев Воскресение Христово – не праздник. Каждый десятый праздник не отмечает, хоть и считает себя православным.
7,1% челябинцев придерживаются иного вероисповедания.
2% в этот день работают – не до застолий.
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ИСТОЧНИК KP.RU