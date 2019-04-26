Челябинцы сами пекут куличи и пасхи

СЕГОДНЯ 07:23 2019-04-26T07:23:18+03:00

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В нынешнем году православная Пасха отмечается 28 апреля. По данным ВЦИОМ, именно Пасха для россиян – третий по значимости праздник. Однако для большинства из нас это просто семейная традиция.

В храмах Челябинска грядут праздничные богослужения. В честь праздника в городе пройдут мастер-классы и выставки.

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС выяснили, празднуют ли Пасху горожане?

Итак, 43,1% челябинцев ответили: «Буду готовить пасхальные блюда сам (яйца, пасху, куличи)». Свои рецепты с удовольствием публикуют и медийные звезды: есть из чего выбрать!

31,1% челябинцев примут гостей или направятся в гости.

26,7% купят пасхальные яства в магазинах.

Каждый десятый челябинец собирается на торжественное богослужение в храм. Как правило, это женщины в возрасте 45-59 и старше 60 лет, неработающие пенсионеры, со средним и ниже среднего уровнями материальной обеспеченности.

Для трети челябинцев Воскресение Христово – не праздник. Каждый десятый праздник не отмечает, хоть и считает себя православным.

7,1% челябинцев придерживаются иного вероисповедания.

2% в этот день работают – не до застолий.

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ИСТОЧНИК KP.RU