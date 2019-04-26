Пересчитать! В Челябинске Регоператор по обращению с отходами мухлевал в квитанциях
В действиях Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинском кластере УФАС видит нарушения закона о защите конкуренции. Людям навязываются невыгодные условия о цене договора.
Более 40 жалоб от челябинцев сигнализируют о неверном количестве проживающих в квартирах. И ладно бы, коммунальщики ошибались в меньшую сторону. Горожанам же плату начислили не из фактического числа домочадцев, например, два — четыре человека: в квитанциях были указаны и пять, и даже пятнадцать проживающих!
— ООО «Центр коммунального сервиса» обязан самостоятельно установить точное количество собственников жилых помещений в Челябинском кластер и произвести перерасчет размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами потребителям, — заявляют в УФАС.
В действиях коммунальщиков УФАС видит признаки недобросовестного поведения.
Обязателен перерасчет!
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ИСТОЧНИК KP.RU