В Челябинской области коммунальщики просят власти разобраться в проблемах ЖКХ

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-26T10:21:19+03:00

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Одной из главных причин проведения публичного мероприятия в городе стал факт задолженности предприятия, которое обслуживает девять котельных и более 20 километров теплотрасс, а также обеспечивает теплом 210 жилых домов и порядка 40 организаций коммунальной сферы.

По словам руководителей предприятия ЖХК (ООО «Уралсервис») задолженность населения перед предприятием составляет около 100 млн. рублей. Долги образуются, в том числе, за счет утвержденной разбивки платежей для населения на 12 месяцев, и также несвоевременной оплаты за потребленные услуги теплоснабжения потребителями. В связи с этим сумма убытков предприятия составляет на сегодняшний день порядка 112 млн. рублей. Примерно такие суммы коммунальщики задолжали и поставщикам газа. И это при том, что предприятие вкладывает большие суммы в реконструкцию котельных и теплотрасс, имеет десятки грамот и благодарностей от различных, в том числе, муниципальных, областных и федеральных структур власти.

На митинге, который сегодня 26 апреля состоится в Еманжелинске, организаторы постараются привлечь внимание властей к этой проблеме, найти пути ее решения. Сегодня на предприятии работает более 100 человек, большая часть из которых пенсионеры и люди предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU