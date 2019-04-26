Вывели 320 детей: названа причина эвакуации в школе Челябинска

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-26T14:43:51+03:00

Никто из детей и сотрудников школы не пострадал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Педагоги и ученики покинули здание во время уроков

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 марта, в школе №151, что в Калининском районе, сработала пожарная сигнализация. Учителя прекратили урок и стали выводить школьников на улицу. Из здания до приезда пожарных эвакуировались 365 человек, из них 320 — дети.

В пресс-службе администрации Челябинска рассказали, что пожар произошел короткого замыкания в мужском туалете.

— Горел небольшой пластиковый лоток. Огонь потушили до приезда пожарных. Никто не пострадал. Учебный процесс был приостановлен. Но здание уже проветрили. С завтрашнего дня школа будет работать в штатном режиме, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас на месте работают специалисты отдела дознания, выясняют причины пожара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU