Вывели 320 детей: названа причина эвакуации в школе Челябинска
Сегодня, 26 марта, в школе №151, что в Калининском районе, сработала пожарная сигнализация. Учителя прекратили урок и стали выводить школьников на улицу. Из здания до приезда пожарных эвакуировались 365 человек, из них 320 — дети.
В пресс-службе администрации Челябинска рассказали, что пожар произошел короткого замыкания в мужском туалете.
— Горел небольшой пластиковый лоток. Огонь потушили до приезда пожарных. Никто не пострадал. Учебный процесс был приостановлен. Но здание уже проветрили. С завтрашнего дня школа будет работать в штатном режиме, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Сейчас на месте работают специалисты отдела дознания, выясняют причины пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU