Назначен первый заместитель губернатора Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-26T15:39:19+03:00

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В структуру правительства области внесены изменения. Появилась должность первого заместителя губернатора, которую занял Виктор Мамин.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, первый замглавы региона будет отвечать за направления цифровизации, кадрового развития, имущественных отношений, юридические, организационные и хозяйственные вопросы, контроль исполнения поручений. Кроме того, Мамин - член совета ЧГОО ХК «Трактор».

Виктору Мамину 37 лет, он норильчанин. Имеет два красных диплома о высшем образовании. Работал замдиректора департамента ПАО «Россети», до того — директором департамента Минэнерго России. Имеет опыт руководящей работы на муниципальном уровне и в крупных частных компаниях. Входит в высший уровень резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. Женат, воспитывает сына.

Напомним, с поста замгубернатора уволен Евгений Тефтелев. «Для решения новых задач нужны новые люди», — сообщил в Инстаграм врио губернатора Алексей Текслер. Тефтелев отвечал за имущественный комплекс правительства региона. Решением главы региона должность упразднена.

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ИСТОЧНИК KP.RU