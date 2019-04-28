Дым от большого пожара затянул один из районов Челябинска
Возгорание попало на видео
Пожар на Енисейской в Челябинске.Фото: кадр с видео
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Вечером 28 апреля в Ленинском районе Челябинска загорелось поле сухостоя. Водители сообщают, что трава вспыхнула в районе Енисейской. От этого всю улицу и территорию вокруг затянула непроглядная пелена дыма.
— Едем как в жутком тумане. Ощущаем непередаваемый аромат гари, — делятся очевидцы ЧП в социальных сетях.
Рядом с очагом пожара нет никаких важных объектов. По сути — пустырь. Поэтому угрозы огонь не представлял. Тем не менее, чтобы ликвидировать горение сотрудникам МЧС потребовалось почти два часа. Работала пара пожарных расчетов.
Пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU