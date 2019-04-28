2019-04-28T17:43:06+03:00
Происшествия

Дым от большого пожара затянул один из районов Челябинска

Возгорание попало на видео
Андрей АБРАМОВ
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Пожар на Енисейской в Челябинске.Пожар на Енисейской в Челябинске.Фото: кадр с видео
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Вечером 28 апреля в Ленинском районе Челябинска загорелось поле сухостоя. Водители сообщают, что трава вспыхнула в районе Енисейской. От этого всю улицу и территорию вокруг затянула непроглядная пелена дыма.

— Едем как в жутком тумане. Ощущаем непередаваемый аромат гари, — делятся очевидцы ЧП в социальных сетях.

Рядом с очагом пожара нет никаких важных объектов. По сути — пустырь. Поэтому угрозы огонь не представлял. Тем не менее, чтобы ликвидировать горение сотрудникам МЧС потребовалось почти два часа. Работала пара пожарных расчетов.

Пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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