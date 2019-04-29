Двое жителей Челябинска украли с заправки 7 тысяч литров бензина

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-29T09:22:22+03:00

За это им грозит до пяти лет тюрьмы

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Топливо на 240 тысяч рублей пропало с АЗС в Аргаяшском районе. По словам работников заправки, воры проникли на территорию, спилили замок на цистерне и слили 7 тысяч литров бензина.

Как позже выяснили полицейские, похитители разлили топливо по двухсотлитровым бочкам, погрузили в грузовик и скрылись. Причем, всю «операцию» провернули вдвоем. Бензин украли челябинцы 26 и 30 лет. Один с судимостью.

— На них было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее судимый на время следствия был заключен под стражу, второй находился под подпиской о невыезде. Сейчас материалы дела направлены в Аргаяшский суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За кражу бензина челябинцам грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU