Врио губернатора Алексей Текслер утвердил новую структуру правительства Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-29T10:36:35+03:00

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Врио губернатора Алексей Текслер утвердил новую структуру регионального правительства.

У главы региона два первых заместителя — Евгений Редин и Виктор Мамин. И шесть замов — Евгений Голицын, Сергей Шаль, Сергей Сушков, Руслан Гаттаров, Олег Климов, Вадим Евдокимов.

Первый замгубернатора Евгений Редин курирует минсоцотношений, минздрав, минобрнауки, ГУ по труду и занятости. Отвечает за министерство культуры, минспорта, ГК по делам ЗАГС и ГК по делам архивов.

Первый замгубернатора Виктор Мамин отвечает за минимущества и природных ресурсов, мининформационных технологий и связи, управделами губернатора и правительства, постпредства региона при правительстве РФ. Мамин отвечает за деятельность замгубернатора, отвечающего за аппарат губернатора и правительства.

Замгубернатора Евгений Голицын: аппарат губернатора и правительства.

Замгубернатора Сергей Шаль: миндортранс, минстрой, минтарифов, ГК охраны объектов культурного наследия.

Замгубернатора Сергей Сушков: минэкологии, минсельхоза, ГУ лесами, ГУ юстиции.

Замгубернатора Руслан Гаттаров: минэкономразвития.

Замгубернатора Олег Климов: министерство общественной безопасности.

Замгубернатора Вадим Евдокимов: минспорта и физической культуры, минкульт, ГК по делам ЗАГС, ГУ по делам архивов.

Главное контрольное управление и ГУ «ГЖИ» подчиняются председателю правительства Челябинской области — Алексею Текслеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU