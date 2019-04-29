Названа дата последнего сеанса катания в челябинской «Уральской молнии»
Южноуральцев приглашают на закрытие сезона
Ледовый дворец закрывается на профилактику. Фото: Мария ЛЕНЦ.
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В программе закрытия сезона: забеги на 100-метровку, конкурсы с призами и подарками, выступления фигуристов. Челябинский ледовый дворец «Уральская молния» закрывается на профилактику. Последний сеанс катания пройдет во вторник, 30 апреля, с 19:00 до 21:00.
— В мае дворец закроется на текущие профилактические работы. Нужно будет растопить лед, проверить и подготовить к очередному сезону холодильное оборудование, освещение, — рассказал директор ледового дворца «Уральская молния» Денис Лапотышкин.
Примерно к середине августа сеансы массового катания возобновятся.
ИСТОЧНИК KP.RU