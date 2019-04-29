Житель Челябинской области пойдет под суд за избиение главы поселения

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-29T11:40:27+03:00

По его словам, он просто заступился за девушку

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26-летнему парню из Еткуля грозит до трех лет тюрьмы за то, что он избил поселкового главу. По словам дебошира, он бросился на чиновника после звонка своей девушки. Якобы их с подругой напугали двое прохожих на улице, которые «громко разговаривали». Парень решил разобраться с «обидчиками» по-мужски. Нашел их и бросился с кулаками.

Дал в лицо одному, который и оказался главой. Тот упал на спину. Но парень не успокоился и еще несколько раз ударил кулаком в лицо.

— Главу поселения увезли в больницу с тупой травмой головы, кровоизлиянием, множественными переломами костей лица и сотрясением мозга, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Сам чиновник утверждает, что драка началась из-за его замечания молодежи по поводу алкоголя.

На днях прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU