Станислав Мошаров переизбран Президентом Союза российских городов

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-29T14:10:11+03:00

Станислав Мошаров возглавил авторитетную организацию уже в четвертый раз.

Председатель Челябинской городской Думы возглавил авторитетную организацию уже в четвертый раз

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26 апреля на общем собрании Союза российских городов в Совете Федераций РФ мэры крупнейших городов России единогласно проголосовали за кандидатуру Председателя Челябинской городской Думы. Станислав Мошаров избирается Президентом Союза уже в четвертый раз.

Эта авторитетная всероссийская общественная организация объединяет глав более 100 городов страны. Деятельность Союза направлена на принятие консолидированной позиции муниципалитетов страны для решения вопросов совершенствования системы местного самоуправления на федеральном уровне.

Союз российских городов позволяет повышать эффективность управления городским хозяйством, помогает мэрам обмениваться опытом в развитии всех сфер городской жизни, выходить с инициативами по изменению федеральной правовой базы.

Поздравляем Станислава Ивановича!

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ИСТОЧНИК KP.RU