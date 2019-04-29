Челябинцев приглашают заявить о ремонте своих дворов

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-29T14:24:36+03:00

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Если в вашем дворе давно не было ремонта, и в обновлении нуждаются пешеходные дорожки, детская площадка, уличное освещение, спешите заявить о проблеме! Администрация Челябинска объявила о старте приема заявок по благоустройству дворов многоквартирных жилых домов по программе «Формирование современной городской среды в Челябинске - -2020».

Рассмотрение предложений о включении в программу того или иного двора – зона ответственности Общественных советов внутригородских районов города Челябинска в срок. Подать заявку можно до 1 августа 2019 года.

Куда нести заявку на ремонт двора?

1. Калининский район – ул. Кирова, 10;

2. Курчатовский район – Комсомольский проспект, 41;

3. Ленинский район – ул. Гагарина, 22;

4. Металлургический район – ул. Богдана Хмельницкого, 6;

5. Советский район - ул. Орджоникидзе, 27а;

6. Тракторозаводский район – ул. Горького, 10;

7. Центральный район – ул. Коммуны, 89.

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ИСТОЧНИК KP.RU