Челябинцев приглашают заявить о ремонте своих дворов
Если в вашем дворе давно не было ремонта, и в обновлении нуждаются пешеходные дорожки, детская площадка, уличное освещение, спешите заявить о проблеме! Администрация Челябинска объявила о старте приема заявок по благоустройству дворов многоквартирных жилых домов по программе «Формирование современной городской среды в Челябинске - -2020».
Рассмотрение предложений о включении в программу того или иного двора – зона ответственности Общественных советов внутригородских районов города Челябинска в срок. Подать заявку можно до 1 августа 2019 года.
Куда нести заявку на ремонт двора?
1. Калининский район – ул. Кирова, 10;
2. Курчатовский район – Комсомольский проспект, 41;
3. Ленинский район – ул. Гагарина, 22;
4. Металлургический район – ул. Богдана Хмельницкого, 6;
5. Советский район - ул. Орджоникидзе, 27а;
6. Тракторозаводский район – ул. Горького, 10;
7. Центральный район – ул. Коммуны, 89.
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ИСТОЧНИК KP.RU