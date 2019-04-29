В Челябинске кладбища обработали от клещей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-29T14:40:11+03:00

Грядет Родительский день, когда горожане поедут на могилы близких

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Все 11 кладбищ обработаны от клещей, рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-слуэбе администрации города.

Акарицидную обработку провели накануне Родительского дня. В этом году Радоница выпадает на 7 мая.

Каждый год, в день поминовения, челябинцы наводят на могилах порядок, очищая участки от сора, сухой травы, листьев. Для сбора мусора на кладбищах установлены дополнительные контейнеры. Администрации кладбищ города предоставят горожанам пакеты для мусора.

Добавим, что обработку от клещей в апреле также провели в городских парках и скверах. Повторно противоклещевые рейды пройдут в августе.

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ИСТОЧНИК KP.RU