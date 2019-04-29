В Челябинске стало больше погибших в дорожных авариях

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-29T15:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году на дорогах большого города погибло 73 человека, в 2017 году — 52 человека. Эти цифры озвучил врио начальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

По словам Горшкова, в Челябинске есть 74 очага аварийности, где происходит максимальное число дорожно-транспортных происшествий. Часто аварии случаются из-за плохого состояния дорог. За год сотрудники ГИБДД Челябинска выявили 415 фактов брака состояния проезжей части.

Тревожной остается ситуация возле челябинских школ. Из 152 учебных заведения только у 10 есть положенная по закону разметка. На 24 переходах у городских школ нужно установить светофоры и искусственные неровности, которые в народе называют «лежачими полицейскими».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU