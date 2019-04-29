В челябинском зоопарке тяжело болеет львица Виктория
Вольер гривастой красавицы Виктории в челябинском зоопарке занавешен плотной тканью. Горожане беспокоятся: что с хищницей? Увы, Виктория тяжело болеет, потому ее и скрыли от любопытных глаз. Если в жизни человека 17 лет — расцвет молодости, то для животного эти годы уже преклонный возраст.
— У львицы хроническая неизлечимая почечная недостаточность. Виктория находится на поддерживающей терапии. Кроме того, диагностирован спондилоартроз. При этом заболевании характерны сниженная двигательная активность, скованность, нарушение координации, изменение поведения, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе зоопарка.
Львица Виктория всегда предпочитала уединение, поэтому сотрудники зоопарка ограничили обзор на ее вольер. Перевод в другое помещение и разлука с львом Ричардом для Виктории будут сильным стрессом. Ухудшение здоровья Виктории недопустимо.
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ИСТОЧНИК KP.RU