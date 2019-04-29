В Челябинской области посадили 70-летнего рецидивиста за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-29T17:28:33+03:00

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В Пласте сегодня, 29 апреля, вынесли приговор 70-летнему «закладчику». Он сбывал карфентанил или «белый китаец» — сильнейший синтетический наркотик. По словам экспертов, один грамм карфентанила по своей мощности равен одному килограмму героина.

Старика поймали на «проверочной закупке»: он оставил знакомой «закладку» в лесу. А затем получил от нее деньги на карту. На следующий день «закладчика» задержали. В его машине полицейские обнаружили более 4,8 грамма наркоты.

— В суде пенсионер свою вину не признал. Заявил, что к незаконному обороту наркотиков не причастен. Суд назначил ему 4,5 года колонии особого режима. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел преклонный возраст подсудимого, наличие у него на иждивении троих детей, состояние здоровья, хронические заболевания сердца и опорно-двигательной системы, инвалидность. Отягчающим обстоятельством стал рецидив, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU