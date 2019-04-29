Собака умерла от бешенства в приюте на Южном Урале

СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-29T18:29:31+03:00

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В поселке Шахматово Чебаркульского района в приюте умерла собака, больная бешенством. Это очень опасно, поскольку она могла заразить других животных. Сейчас в поселке карантин по бешенству, а в самом приюте обеззараживают территорию и наблюдают за остальными питомцами. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

Неделей ранее в соседнем селе Травники домашняя собака загрызла забежавшего во двор енота. Зверек оказался больным. За псом до сих пор наблюдают специалисты: хозяева вовремя привили его. Признаков бешенства пока нет. Тем не менее, в селе сейчас тоже карантин.

— Напоминаем жителям, что Чебаркульская ветстанция проводит бесплатную вакцинацию животных от бешенства. Придите и поставьте прививку своему питомцу. Это убережет и его, и вас от этого опасного заболевания, — призывают в Россельзознадзоре.

С начала года в области выявлены 16 случаев бешенства животных. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Животные могут передавать вирус людям. Человек может заразиться при укусе или проникновении в рану слюны больного животного.

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ИСТОЧНИК KP.RU