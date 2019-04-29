Где перекроют движение на 1 мая в Челябинске
В День весны и труда в центре Челябинска традиционно перекроют дороги. Движение для автомобилистов и общественного транспорта закроют с 10:30 до 13:00 на следующих улицах:
* проспект Ленина — от Цвиллинга до Свердловского проспекта;
* Тимирязева — от Цвиллинга до Воровского;
* Воровского — от Сони Кривой до проспекта Ленина;
* Елькина — от Тимирязева до Воровского.
В администрации города просят водителей заранее планировать свой маршрут.
В этом году на праздничное шествие и митинг выйдут больше 20 тысяч челябинцев. Они колоннами пройдутся по улицам города, поздравляя всех с праздником.
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ИСТОЧНИК KP.RU