2019-04-29T19:22:40+03:00
Общество

Где перекроют движение на 1 мая в Челябинске

Проезд закроют на несколько часов из-за шествия и митинга
Валентина ВАГАНОВА
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В этом году на первомайскую демонстрацию выйдут больше 20 тысяч горожан.В этом году на первомайскую демонстрацию выйдут больше 20 тысяч горожан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В День весны и труда в центре Челябинска традиционно перекроют дороги. Движение для автомобилистов и общественного транспорта закроют с 10:30 до 13:00 на следующих улицах:

* проспект Ленина — от Цвиллинга до Свердловского проспекта;

* Тимирязева — от Цвиллинга до Воровского;

* Воровского — от Сони Кривой до проспекта Ленина;

* Елькина — от Тимирязева до Воровского.

В администрации города просят водителей заранее планировать свой маршрут.

В этом году на праздничное шествие и митинг выйдут больше 20 тысяч челябинцев. Они колоннами пройдутся по улицам города, поздравляя всех с праздником.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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