2019-04-30T04:39:53+03:00
Общество

Мошенники шантажируют девушек Челябинской области неприличной группой «ВКонтатке»

Неизвестные просят деньги за удаление фото
Ирина КАРЕЛИНА
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Скрин переписки девушки с администратором подозрительной группы.Скрин переписки девушки с администратором подозрительной группы.
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Жительница Челябинской области Анна рассказала в группе «Инцидент Миасс» в ВК о том, что ее фото добавили в паблик с неприличным названием. Под снимком — надпись «Кто лайкнет, кину много интересного». Имеется в виду, что девушка якобы готова поделиться своими откровенными фото и видео.

— Тут такой пост предложили о тебе. Удалю его и солью автора за символическую плату, — написал администратор группы Анне.

За свои услуги он попросил 300 рублей.

Как оказалось, на днях многие жительницы Миасса получили подобные сообщения. Девушки возмущались, но оплатить отказывались. И правильно: мошенники писали им с только что созданных фейковых страниц, а в их паблике состоит всего два человека. Конечно же, это всего-лишь очередной развод на деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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