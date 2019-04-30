«Обзывал женщин баранами»: водитель маршрутки довел до слез пассажирку в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:40 2019-04-30T04:40:48+03:00

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— Это что творится!? 27 апреля около 10 утра водитель в газели первого маршрута обзывал женщин баранами. Что в очках дверь не видят. Женщина заплакала. Пассажиры возмущались, но он и им рот закрыл. Я заступилась. А когда вышла и стала записывать номер, думала , что он по мне проедет. Хозяин, принимайте меры. Мы платим не за хамство! — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Татьяна Криворотенко.

Впрочем, судя по комментариям горожан, подобное творится и на других маршрутах.

— Я ехала на маршруте 46. Машина глохла на каждой остановке, водитель перематывал скотчем что-то под капотом. Пробку объехал по трамвайной линии, перестроиться в свой ряд не смог. Предложил выйти пассажирам посреди дороги. Девушка сделала замечание, а он ей сказал идти пешком. Я возмутилась, а он стал хамить, — написала Ирина Мещерякова.

Горожане поспорили, а нужны ли вообще нам эти маршрутные такси. Все же в троллейбусах, автобусах и трамваях ездить безопаснее. В том числе и для психики.

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ИСТОЧНИК KP.RU