2019-04-30T04:41:32+03:00
Дом. Семья

На улице в Челябинской области нашли дорогую собаку с разноцветными глазами

Люди думают, что она могла убежать от хозяина и потеряться
Ирина КАРЕЛИНА
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Собака с разноцветными глазами бегает по улицам Миасса. Фото: Елена ФирсоваСобака с разноцветными глазами бегает по улицам Миасса. Фото: Елена Фирсова
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Жительница Миасса Елена Фирсова сфотографировала собаку дорогой породы хаски, одиноко бегающую по улице. Она выложила снимки в группе «ВКонтакте». Подписчики сразу обратили внимания на глаза животного:

— Вот это да! Такого ни с кем не спутаешь!

— Ого, редкий случай!

Впрочем, для хаски — не такой уж и редкий. Разный окрас глаз называется гетерохромия. Эта особенность не отражается на здоровье. Многие специально выбирают себе щенков с разноцветными глазами, так как считают их особенно красивыми и, конечно, необычными. Есть даже мнение, что такие собаки приносят удачу.

Автор поста решила, что собака убежала от хозяина и потерялась. Однако, один из подписчиков группы сказал, что знает этого пса: его зовут Макс, и он выгуливает себя сам.

Возможно, дорогая собака потерялась. Фото: Елена Фирсова

Возможно, дорогая собака потерялась. Фото: Елена Фирсова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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