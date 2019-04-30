2019-04-30T05:58:23+03:00
Общество

Челябинский депутат сам себе выписал благодарность «за огромный вклад» в детский спорт

Фото поощрительного листа народный избранник выложил в соцсети
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Сам себя не похвалишь — никто не похвалит, решил депутат совета поселка Полетаево Челябинской области Анатолий Лесин и выписал на свое имя благодарность. Законотворец поблагодарил себя за «огромный вклад в развитие детской футбольной лиги». Чтобы событие не осталось незамеченным, Лесин выложил фото поощрительного листа на своей странице «Вконтакте». А под снимком написал: «Очередная благодарность! Спасибо!».

Судя по фото, благодарственное письмо подписано самим Анатолием Лесиным.

Этот пост народный избранник опубликовал в начале апреля — сразу после награждения, которое состоялось на детском спортивном празднике в Челябинске. Лесин был одним из организаторов мероприятия. Однако на грамоту обратили внимание только на днях.

На объявившего себе благодарность депутата тут же посыпались насмешки. Сейчас его страница в соцсети закрыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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