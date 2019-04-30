Челябинский депутат сам себе выписал благодарность «за огромный вклад» в детский спорт

СЕГОДНЯ 05:58 2019-04-30T05:58:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сам себя не похвалишь — никто не похвалит, решил депутат совета поселка Полетаево Челябинской области Анатолий Лесин и выписал на свое имя благодарность. Законотворец поблагодарил себя за «огромный вклад в развитие детской футбольной лиги». Чтобы событие не осталось незамеченным, Лесин выложил фото поощрительного листа на своей странице «Вконтакте». А под снимком написал: «Очередная благодарность! Спасибо!».

Судя по фото, благодарственное письмо подписано самим Анатолием Лесиным.

Этот пост народный избранник опубликовал в начале апреля — сразу после награждения, которое состоялось на детском спортивном празднике в Челябинске. Лесин был одним из организаторов мероприятия. Однако на грамоту обратили внимание только на днях.

На объявившего себе благодарность депутата тут же посыпались насмешки. Сейчас его страница в соцсети закрыта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU