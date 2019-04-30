Челябинский депутат сам себе выписал благодарность «за огромный вклад» в детский спорт
Сам себя не похвалишь — никто не похвалит, решил депутат совета поселка Полетаево Челябинской области Анатолий Лесин и выписал на свое имя благодарность. Законотворец поблагодарил себя за «огромный вклад в развитие детской футбольной лиги». Чтобы событие не осталось незамеченным, Лесин выложил фото поощрительного листа на своей странице «Вконтакте». А под снимком написал: «Очередная благодарность! Спасибо!».
Судя по фото, благодарственное письмо подписано самим Анатолием Лесиным.
Этот пост народный избранник опубликовал в начале апреля — сразу после награждения, которое состоялось на детском спортивном празднике в Челябинске. Лесин был одним из организаторов мероприятия. Однако на грамоту обратили внимание только на днях.
На объявившего себе благодарность депутата тут же посыпались насмешки. Сейчас его страница в соцсети закрыта.
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ИСТОЧНИК KP.RU