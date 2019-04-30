Ко Дню Победы южноуральские ветераны получат именные поздравления от президента

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-30T09:59:13+03:00

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Со 2 мая ветеранам ВОВ Челябинской области будут вручать письма от главы государства.

Персональные поздравления в виде открытки запечатаны в конверт. Лицевую сторону поздравительной открытки украшает плакат «Красной армии — слава!». На обороте размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На Южный Урал из Кремля в адрес ветеранов поступила уже 21 тысяча таких писем. В Челябинский почтамт пришло более 6,5 тысяч, в Магнитогорский— более 2 тысяч поздравлений, — сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Если кого-то из ветеранов не окажется дома, послание целый месяц обещают хранить на почте. Если кто-либо переехал в другой регион, его найдут при помощи Пенсионного фонда России. Почтовики обещают, что каждый конверт найдет своего адресата.

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ИСТОЧНИК KP.RU