Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов попрощался с болельщиками в Инстаграм

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-30T11:04:07+03:00

19-летний нападающий с нового сезона будет выступать в НХЛ

Изменить размер текста: A A

В середине апреля спортивные боссы «черно-белых» сделали квалификационное предложение Кравцову. Но это была лишь формальность, поскольку такой договор оставляет юридические права на хоккеиста за «Трактором». А вот выступать 19-летний форвард решил за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым Виталий заключил контракт на три года.

На своей странице в Инстаграм хоккеист выложил пост, где поблагодарил команду и болельщиков.

Хоккеист поблагодарил болельщиков и команду.

«Челяба! Именно в этом городе я вырос в того, кем я являюсь в данный момент», написал Виталий Кравцов.

Он играл за «Трактор» на протяжении трех последних сезонов. В минувшем Кравцов сыграл 54 матча в КХЛ и набрал 23 очка (8 шайб + 15 передач).

ИСТОЧНИК KP.RU