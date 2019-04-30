Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов попрощался с болельщиками в Инстаграм
В середине апреля спортивные боссы «черно-белых» сделали квалификационное предложение Кравцову. Но это была лишь формальность, поскольку такой договор оставляет юридические права на хоккеиста за «Трактором». А вот выступать 19-летний форвард решил за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым Виталий заключил контракт на три года.
На своей странице в Инстаграм хоккеист выложил пост, где поблагодарил команду и болельщиков.
Хоккеист поблагодарил болельщиков и команду.
«Челяба! Именно в этом городе я вырос в того, кем я являюсь в данный момент», написал Виталий Кравцов.
Он играл за «Трактор» на протяжении трех последних сезонов. В минувшем Кравцов сыграл 54 матча в КХЛ и набрал 23 очка (8 шайб + 15 передач).
ИСТОЧНИК KP.RU