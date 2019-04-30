Пранкеры разыграли челябинских мэров от имени вице-губернатора
Главы челябинских городов и муниципалитетов стали жертвами телефонных хулиганов. Неизвестные 30 апреля позвонили нескольким высокопоставленным чиновникам и голосом вице-губернатора Руслана Гаттарова сообщили о приезде столичных ревизоров. Пранкеры настоятельно рекомендовали «как следует» подготовиться к визиту проверяющих: организовать для них достойный банкет и комфортные условия проживания.
По предварительной информации такие указания получили главы Верхнеуральского, Чесеменского и других районов области. Некоторые чиновники не сразу поняли, что из разыгрывают.
— Информация о приезде московских ревизоров оказалась ложной. По данному факту организована проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Полицейские уже установили номера телефонов, с которых звонили «шутники».
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ИСТОЧНИК KP.RU