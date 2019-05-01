Жители Челябинска обсуждают стиральную машинку, которую бросили посреди улицы
1 мая пользователь «ВКонтакте» Егор Горкин опубликовал занятный снимок. На тротуаре валяется стиральная машина, рядом битое стекло. Автор фото сообщил, что кадр сделан в Челябинске на улице Подольская, 38. В соцсетях предложили придумать остроумный комментарий фотокарточке.
— Вы еще стираете? Тогда мы идем к вам!
— Ручная стирка лучше!
— Жена взбунтовалась...
— Так себе служба доставки.
Некоторые проявили жалость к машинке:
— А мне ее жалко! Она такая одинокая лежит...
— Причем тут это? Это люди-свиньи сделали и не убрали за собой мусор.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU