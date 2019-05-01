Жители Челябинска обсуждают стиральную машинку, которую бросили посреди улицы

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-01T10:24:54+03:00

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1 мая пользователь «ВКонтакте» Егор Горкин опубликовал занятный снимок. На тротуаре валяется стиральная машина, рядом битое стекло. Автор фото сообщил, что кадр сделан в Челябинске на улице Подольская, 38. В соцсетях предложили придумать остроумный комментарий фотокарточке.

— Вы еще стираете? Тогда мы идем к вам!

— Ручная стирка лучше!

— Жена взбунтовалась...

— Так себе служба доставки.

Некоторые проявили жалость к машинке:

— А мне ее жалко! Она такая одинокая лежит...

— Причем тут это? Это люди-свиньи сделали и не убрали за собой мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU