Из-за праздников на границе Челябинской области и Казахстана возможны большие очереди

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-01T11:40:57+03:00

В ФСБ советуют воспользоваться менее популярными пунктами пропуска, чтобы не стоять в пробке

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Пограничники предупреждают, что на пропускном пункте Бугристое на майские праздники возможны большие заторы. Из-за обилия выходных люди устремились в гости. Дабы не стоят дольше обычного, стражи границы предлагают воспользоваться другими КПП.

— В связи с праздничными днями объем пассажиропотока в пункте пропуска Бугристое значительно превышает установленные показатели, — говорится в сообщении погранслужбы ФСБ России по Челябинской области.

Пересечь границу Казахстана и Челябинской области также можно через пункты Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском. Там поток меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU