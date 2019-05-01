Из-за праздников на границе Челябинской области и Казахстана возможны большие очереди
Пограничники предупреждают, что на пропускном пункте Бугристое на майские праздники возможны большие заторы. Из-за обилия выходных люди устремились в гости. Дабы не стоят дольше обычного, стражи границы предлагают воспользоваться другими КПП.
— В связи с праздничными днями объем пассажиропотока в пункте пропуска Бугристое значительно превышает установленные показатели, — говорится в сообщении погранслужбы ФСБ России по Челябинской области.
Пересечь границу Казахстана и Челябинской области также можно через пункты Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском. Там поток меньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU