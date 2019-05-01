Из торгового павильона в Челябинске эвакуировали посетителей

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-01T17:15:46+03:00

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1 мая из торгового комплекса на Косарева по Братьев Кашириных, который специализируется на продаже мяса, эвакуировали 30 человек. Это сотрудники и посетители магазина. Из павильона шел дым.

Оказалось, что замкнула проводка. Сбой дала электроника вытяжки. Покупатели и работника комплекса эвакуировались до приезда пожарных бригад.

Возгорание оказалось несущественным и его быстро потушили. Сейчас магазин продолжает работу в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU