Из торгового павильона в Челябинске эвакуировали посетителей
1 мая из торгового комплекса на Косарева по Братьев Кашириных, который специализируется на продаже мяса, эвакуировали 30 человек. Это сотрудники и посетители магазина. Из павильона шел дым.
Оказалось, что замкнула проводка. Сбой дала электроника вытяжки. Покупатели и работника комплекса эвакуировались до приезда пожарных бригад.
Возгорание оказалось несущественным и его быстро потушили. Сейчас магазин продолжает работу в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU