Штормовой ветер ожидается в Челябинской области
Но похолодания не ожидается
Сильный порывы ветра могут повалить слабоукрепленные конструкции. Фото: Станислав МУРЗИН
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Ночью и днем 3 мая в Челябинской области ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/с. Об этом сообщил местный гидрометцентр и МЧС разослали экстренное предупреждение. Людей просят быть осторожными: в регионе действует особый противопожарный режим, стоит засушливая погода и ветер может спровоцировать возгорания.
С погодой на майские праздники Челябинской области повезло. По прогнозам синоптиков, вплоть до конца следующей недели будет стоять ясна погода. Однако возможны кратковременные дожди.
3 мая днем ожидается до +15 градусов.
4 мая: +17 градусов.
5 мая: +20 градусов.
6 мая: +24 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU