Штормовой ветер ожидается в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-02T14:21:00+03:00

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Ночью и днем 3 мая в Челябинской области ожидаются сильные порывы ветра до 22 м/с. Об этом сообщил местный гидрометцентр и МЧС разослали экстренное предупреждение. Людей просят быть осторожными: в регионе действует особый противопожарный режим, стоит засушливая погода и ветер может спровоцировать возгорания.

С погодой на майские праздники Челябинской области повезло. По прогнозам синоптиков, вплоть до конца следующей недели будет стоять ясна погода. Однако возможны кратковременные дожди.

3 мая днем ожидается до +15 градусов.

4 мая: +17 градусов.

5 мая: +20 градусов.

6 мая: +24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU