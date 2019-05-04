2019-05-04T10:53:29+03:00
Происшествия

Две машины «Яндекс.Такси» столкнулись в Челябинске

О пострадавших не сообщается
Лидия ПЕСКОВА
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Одна авария, два такси. Фото: Рифат Бердыкаев.Одна авария, два такси. Фото: Рифат Бердыкаев.
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Аварии с участием автомобилей такси давно перестали быть новостью. Однако этот инцидент в соцсетях комментируют очень активно. Две машины «Яндекс.Такси» не поделили проезжую часть на перекрестке проспекта Победы и улицы Волдайской.

О пострадавших очевидцы не сообщают. Находились ли в салоне пассажиры, не известно. Но, судя по фотографиям, удар был несильным. Если кто-нибудь и пострадал, то, скорее всего, отделался легким испугом.

— Как им права дают? — возмущаются горожане.

— Они сутками за рулем. По теории вероятности, шансы попасть в ДТП у них выше, — защищают таксистов другие челябинцы.

Кто-то и вовсе пишет, что проблема не в «Яндексе», а в перекрестке — там постоянно происходят аварии.

— Первого мая на этом же месте встретились два «Яндекса». Только оба белые и стояли а одну сторону, — делится информацией Лидия Виноградова-Кислицына.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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