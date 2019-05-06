2019-05-06T19:17:06+03:00
Общество

В горздраве Челябинска прокомментировали инцидент со «скорой», которая четыре часа ехала до больного

Возмущение в адрес экстренной службы выразил директор челябинского театра
Валентина ВАГАНОВА
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В горздраве объяснили, что «скорая» долго ехала, потому что вызов был не самым срочным.В горздраве объяснили, что «скорая» долго ехала, потому что вызов был не самым срочным.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Директор Камерного театра Илья Коломейский выразил в соцсетях недовольство работой скорой помощи. Он вызвал медиков для своей супруги, у которой вечером произошло пищевое отравление. Но врачи приехали далеко за полночь — через четыре часа после вызова.

— В США время реагирования — 5 минут. @alexeytexler.official не стоит ли задуматься? Как в городе-милионнике «скорая» может ехать так долго?! Они не могут сразу сказать, что нужно вызвать такси, и приехать самим?! Врачи майские что ли хорошо отметили?! Что происходит в системе здравоохранения? А самостоятельно приехать тоже нельзя. Система так построена, что когда тебя везут на машинке, то примут-расцелуют, позаботятся. А когда сам приехал — не нужен никому. Оставлять просто так не хочу. Это врачебное преступление, — написал Илья Коломейский на своей странице в «Фейсбуке».

В горздраве объяснили, что «скорая» долго ехала, потому что вызов был не самым срочным, угрозы жизни больной не было.

— При поступлении вызова, на основе жалоб пациента программа автоматически формирует категорию срочности. Этому вызову была присвоена самая низкая категория. В это время в очереди было еще 180 вызовов, среди них были экстренные случаи, когда стояла реальная угроза жизни людей, — объяснили в пресс-службе управления здравоохранения.

На вызов приехала первая освободившаяся бригада. Медики осмотрели пациентку, от госпитализации она отказалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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