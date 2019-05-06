В горздраве Челябинска прокомментировали инцидент со «скорой», которая четыре часа ехала до больного

СЕГОДНЯ 19:01 2019-05-06T19:17:06+03:00

В горздраве объяснили, что «скорая» долго ехала, потому что вызов был не самым срочным. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Директор Камерного театра Илья Коломейский выразил в соцсетях недовольство работой скорой помощи. Он вызвал медиков для своей супруги, у которой вечером произошло пищевое отравление. Но врачи приехали далеко за полночь — через четыре часа после вызова.

— В США время реагирования — 5 минут. @alexeytexler.official не стоит ли задуматься? Как в городе-милионнике «скорая» может ехать так долго?! Они не могут сразу сказать, что нужно вызвать такси, и приехать самим?! Врачи майские что ли хорошо отметили?! Что происходит в системе здравоохранения? А самостоятельно приехать тоже нельзя. Система так построена, что когда тебя везут на машинке, то примут-расцелуют, позаботятся. А когда сам приехал — не нужен никому. Оставлять просто так не хочу. Это врачебное преступление, — написал Илья Коломейский на своей странице в «Фейсбуке».

В горздраве объяснили, что «скорая» долго ехала, потому что вызов был не самым срочным, угрозы жизни больной не было.

— При поступлении вызова, на основе жалоб пациента программа автоматически формирует категорию срочности. Этому вызову была присвоена самая низкая категория. В это время в очереди было еще 180 вызовов, среди них были экстренные случаи, когда стояла реальная угроза жизни людей, — объяснили в пресс-службе управления здравоохранения.

На вызов приехала первая освободившаяся бригада. Медики осмотрели пациентку, от госпитализации она отказалась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU