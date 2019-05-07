2019-05-07T20:43:33+03:00
Дом. Семья

В Озерске трех бельчат-сирот выкармливают козьим молоком из бутылочки

Малышей нашли на улице случайные прохожие
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Наталья Косажевская vk.com "Юннаты Озерска"Фото: Наталья Косажевская vk.com "Юннаты Озерска"
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Жители Озерска спасли трех крошечных бельчат, оставшихся без мамы. «Не погибать же им от голода?» — подумали горожане и принесли обездоленных зверей в детский эколого-биологический центр. Два года назад здесь уже выхаживали шестерых новорожденных бельчат. Сотрудники центра согласились выкормить и этих

Специалисты определили: на ушах у приемышей уже есть кисточки, а это означает, что бельчатам около месяца. Новеньких поселили в чистые клетки и каждые три часа кормят козьим молоком из кукольной бутылочки с соской.

— Скорее всего, их мама потерялась и не вернулась домой. У нас они останутся до тех пор, пока окончательно не окрепнут, — рассказали в центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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