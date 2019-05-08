В Челябинске запретили купаться на пляжах

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-08T16:24:44+03:00

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Уж солнышко греет и тянет к воде: поваляться на пляже и искупаться. Пусть даже и в черте города. С первым — полежать — пожалуйста. А вот искупаться нынче в Челябинске не получится. По распоряжению городской администрации, в список мест, где запрещено купание, попали 35 пляжей. Нет матросов-спасателей, оборудования и прочего. Штраф - до 2 000 рублей.

На озере Смолино:

Сухомесово, в районе насосной станции;

в районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской;

в районе дома ул. Василевского;

пос. Береговой, ул. Бирская 4-я;

пос. Смолино;

в районе ул. Хуторной;

пляж «Восход.

На Шершнях:

северная часть пляжа «Городской»;

пляж «Западный»;

«Белый парус»;

севернее пляжа санатория «Волна»;

ул. Лыжных Батальонов, 7а;

1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища;

проезд Шершневский Бор;

На реке Миасс:

в районе Троицкого моста;

в районе домов по ул. Набережной;

в районе Ленинградского моста;

в районе ул. Российской;

справа от пешеходного моста на остров Заячий в районе;

плотина «Коммунар».

На Первом озере:

в районе пер. Мамина;

пляж «Чайка», вдоль старой дороги в аэропорт;

пляж «Чуриловский».

Также:

«Каменный карьер»;

Пруд «Девичьи слезы»;

«Голубой карьер»;

карьер «Изумрудный»;

карьер «Сопливчик»;

Карповый пруд;

карьер в микрорайоне Градский Прииск;

карьер в районе ул. Байкальской;

озеро Синеглазово;

озеро Исаково.

ИСТОЧНИК KP.RU