В Челябинске запретили купаться на пляжах
Уж солнышко греет и тянет к воде: поваляться на пляже и искупаться. Пусть даже и в черте города. С первым — полежать — пожалуйста. А вот искупаться нынче в Челябинске не получится. По распоряжению городской администрации, в список мест, где запрещено купание, попали 35 пляжей. Нет матросов-спасателей, оборудования и прочего. Штраф - до 2 000 рублей.
На озере Смолино:
Сухомесово, в районе насосной станции;
в районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской;
в районе дома ул. Василевского;
пос. Береговой, ул. Бирская 4-я;
пос. Смолино;
в районе ул. Хуторной;
пляж «Восход.
На Шершнях:
северная часть пляжа «Городской»;
пляж «Западный»;
«Белый парус»;
севернее пляжа санатория «Волна»;
ул. Лыжных Батальонов, 7а;
1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища;
проезд Шершневский Бор;
На реке Миасс:
в районе Троицкого моста;
в районе домов по ул. Набережной;
в районе Ленинградского моста;
в районе ул. Российской;
справа от пешеходного моста на остров Заячий в районе;
плотина «Коммунар».
На Первом озере:
в районе пер. Мамина;
пляж «Чайка», вдоль старой дороги в аэропорт;
пляж «Чуриловский».
Также:
«Каменный карьер»;
Пруд «Девичьи слезы»;
«Голубой карьер»;
карьер «Изумрудный»;
карьер «Сопливчик»;
Карповый пруд;
карьер в микрорайоне Градский Прииск;
карьер в районе ул. Байкальской;
озеро Синеглазово;
озеро Исаково.
ИСТОЧНИК KP.RU