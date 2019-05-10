Лев Лещенко поздравил в Челябинске южноуральских ветеранов МВД с Днем Победы

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-10T13:29:16+03:00

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Текст песни, ставшей гимном Дня Победы, для него не просто слова. Отец Льва Валерьяновича воевал на фронтах и Финской, и Великой Отечественной войн.

— В Челябинске перед началом выступления на праздничном концерте, посвященном 74-ой годовщины победы в войне с фашистскими захватчиками народный артист России встретился с начальником ГУ МВД РФ по Челябинской области генерал-лейтенантом полиции Андреем Сергеевым, — рассказали газете «Комсомольская правда» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Знаменитый певец, которого называют «голосом Победы», поздравил руководство, личный состав и ветеранов органов внутренних дел МВД России Челябинской области с праздником главным праздником весны и пожелал мирного неба над головой, бодрости духа, крепкого здоровья, а стражам порядка — успешного несения службы на благо Отечества.

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ИСТОЧНИК KP.RU