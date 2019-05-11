2019-05-11T20:40:33+03:00
Общество

Малышка выпала из окна в Ленинском районе Челябинска

Это случилось на глаза у гуляющих на улице детей
Ирина КАРЕЛИНА
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Родители, будьте осторожны с открытыми окнами! Фото из архива КПРодители, будьте осторожны с открытыми окнами! Фото из архива КПФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Приходит жара — взрослые открывают окна, а дети падают и разбиваются. К сожалению, это происходит каждый год, сколько бы не твердили об опасности. Трагедия произошла в субботу, 11 мая.

— На пруду Девичьи слезы в красных домах девочка маленькая с окна выпала… Сейчас прямо вечером. Ребенок пришел с улицы, рассказывает. Как пострадавшая? Жива? — написала жительница Ленинского района Ирина Смирнова в группе «ВКонтакте».

Малышка жила в доме №1 на ул. Южный бульвар. По словам очевидцев, ребенку на вид 2 — 4 года. Она была дома с бабушкой. Та мыла окна. Девочка залезла на открытое окно и оперлась на москитную сетку.

— Были свидетелями этого ужаса. Бедная малышка. Минут 20 врачи старались спасти, но, к сожалению, не смогли, — написала в соцсети Ольга Алексеева.

Информацию подтвердили в полиции Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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