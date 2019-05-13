На площади Революции в Челябинске вспыхнул автомобиль
Сегодня вечером, 13 мая, в центре Челябинска произошло ЧП. На улице Цвиллинга, неподалеку от площади Революции, загорелась «Лада Калина». На место прибыли два автомобиля МЧС. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в соцсети.
— Все живы. Водитель успел выскочить. Огонь уже потушили, — написал свидетель происшествия Дмитрий.
— Движение перекрыли к площади, простоял долго и развернулся, — добавил Александр.
Многих пользователей соцсетей возмутило, что вокруг места ЧП собралась толпа зевак с телефонами. Вместо того, чтобы попытаться помочь, люди собирали лайки в интернете.
Иномарку потушили. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск»
В пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области нашему корреспонденту дозвониться не удалось. Видимо, рабочий день в ведомстве уже закончился. Подробности ЧП удастся получить только завтра.
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Автомобиль сгорел в центре Челябинска.
ИСТОЧНИК KP.RU