На задворках Кировки в центре Челябинска нашли вонючую гору мусора
Пешеходная улица Кировка — одно из главных достояний Челябинска. Но и она нынче утопает в грязи. В соцсети попало фото огромной свалки на задворках челябинского Арбата, которую, кажется, не разгребали уже несколько дней.
Речь идет о перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса, где установлены открытые витрины для продажи книжек и сувениров. Именно с торца дома по адресу Карла Маркса, 70, и расположена безобразная свалка. Здесь и коробки из-под товара, и мешки с бытовым мусором, многие из которых разорваны. Причем, помойка находится на виду у гуляющих горожан и туристов.
— Центр города, а вонища на половину Арбата! Вывозить, кажется, не собираются. Позор! — возмущаются горожане на странице сообщества «Регион-74».
Люди пишут, что залежи мусора в центре Челябинска заставляют задуматься о судьбе саммитов-2020: сможет ли город, находящийся в таком виде, достойно встретить гостей ШОС и БРИКС?
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ИСТОЧНИК KP.RU