Торговку мясом в Челябинске заставили испортить 20 кило свинины под наблюдением полицейского

15 Май 08:47 2019-05-15T08:47:17+03:00

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В Челябинске сотрудники Россельхознадзора во второй раз задержали нелегальную торговку мясом, которая не смогла показать проверяющим сопроводительные документы, сообщает пресс-служба ведомства.

— Женщина торговала свининой у дверей супермаркета на перекрестке улицы Ярославской и улицы Кузнецова. С лотка, без холодильника и без ветеринарных сопроводительных документов, — замечают в пресс-службе. — По требованию проверяющих гражданка остановила торговлю и привела мясо в непригодное для продажи состояние.

Под наблюдением полицейского женщина исколола куски свинины ножом, испортив внешний вид товара, — продать его уже не получится.

В ноябре 2018 года эта же дама уже привлекалась к административному наказанию за похожий проступок. На этот раз штраф будет больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU