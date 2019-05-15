Торговку мясом в Челябинске заставили испортить 20 кило свинины под наблюдением полицейского
В Челябинске сотрудники Россельхознадзора во второй раз задержали нелегальную торговку мясом, которая не смогла показать проверяющим сопроводительные документы, сообщает пресс-служба ведомства.
— Женщина торговала свининой у дверей супермаркета на перекрестке улицы Ярославской и улицы Кузнецова. С лотка, без холодильника и без ветеринарных сопроводительных документов, — замечают в пресс-службе. — По требованию проверяющих гражданка остановила торговлю и привела мясо в непригодное для продажи состояние.
Под наблюдением полицейского женщина исколола куски свинины ножом, испортив внешний вид товара, — продать его уже не получится.
В ноябре 2018 года эта же дама уже привлекалась к административному наказанию за похожий проступок. На этот раз штраф будет больше.
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ИСТОЧНИК KP.RU