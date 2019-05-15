«Задолжали 37 миллионов»: жителям частного сектора в Челябинске отключат воду из-за долгов

15 Май 14:48 2019-05-15T14:48:04+03:00

Вода в домах пропадет уже в мае

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Челябинцы накопили большие долги за водоснабжение и водоотведение. Жители многоквартирных домов задолжали 1,4 млрд руб., а жители частного сектора — 37 млн руб. Водоканал призывает горожан погасить задолженность, иначе скоро в домах отключат воду.

— Вопрос с задолженностью можно решить с помощью рассрочки или перерасчета при предоставлении необходимых документов. Обращайте внимание на свои квитанции, не копите задолженность, которую сложно будет погасить, — призывают в МУП ПОВВ.

Чтобы возобновить водоснабжение, потребителям придется не только погасить долги, но и оплатить работы по процедуре отключения и подключения. Это обойдется примерно в 3,5 тыс. руб.

Отключение воды коснется только жителей частного сектора в Курчатовском и Тракторозаводском районах. В многоквартирных домах отключать воду коммунальщики не могут по закону.

По всем вопросам, связанным с водоснабжением, жители могут обратиться в будни в МУП ПОВВ по адресу ул. Варненская, 13, каб. 132, 133, 116. При себе иметь паспорт и документы на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU