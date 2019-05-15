2019-05-15T14:48:04+03:00
Общество

«Задолжали 37 миллионов»: жителям частного сектора в Челябинске отключат воду из-за долгов

Вода в домах пропадет уже в мае
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Жителей призывают погасить задолженность.Жителей призывают погасить задолженность.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Челябинцы накопили большие долги за водоснабжение и водоотведение. Жители многоквартирных домов задолжали 1,4 млрд руб., а жители частного сектора — 37 млн руб. Водоканал призывает горожан погасить задолженность, иначе скоро в домах отключат воду.

— Вопрос с задолженностью можно решить с помощью рассрочки или перерасчета при предоставлении необходимых документов. Обращайте внимание на свои квитанции, не копите задолженность, которую сложно будет погасить, — призывают в МУП ПОВВ.

Чтобы возобновить водоснабжение, потребителям придется не только погасить долги, но и оплатить работы по процедуре отключения и подключения. Это обойдется примерно в 3,5 тыс. руб.

Отключение воды коснется только жителей частного сектора в Курчатовском и Тракторозаводском районах. В многоквартирных домах отключать воду коммунальщики не могут по закону.

По всем вопросам, связанным с водоснабжением, жители могут обратиться в будни в МУП ПОВВ по адресу ул. Варненская, 13, каб. 132, 133, 116. При себе иметь паспорт и документы на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр
Житель Челябинской области заразил ВИЧ двух любовниц
В зоопарке Челябинска умерла львица Виктория
Парень не буйный и очень добрый: в Челябинске ищут пропавшего месяц назад пациента психбольницы
Скончалась супруга ушедшего в отставку экс-мэра Челябинска
Стало известно, что на самом деле ждут от Текслера простые жители Челябинска
Житель Челябинска устроил ДТП, разделся до трусов и стал крушить машину
«Золотая луковица»: садоводы Челябинской области выстроились в огромные очереди за дефицитным севком
Девушка в красном мини устроила фотосессию с курганским автоприцепом
В Челябинской области ребенок нашел на улице расчлененное тело
Леонид Рошаль рассказал о возможных последствиях травмы, которую получил Ваня Фокин
В центре Челябинска начнут высаживать трехметровые липы и сосны
Набережная Миасса станет многоуровневой
Судебные приставы назвали самых жадных работодателей в Челябинской области
Травматологи из Челябинска спасли жизнь пациентке, избавив женщину от загадочной боли
Куда челябинцам жаловаться на невывезенные после субботников мешки с мусором
Главный по строительству метро в Челябинске попался на хищениях
Торговку мясом в Челябинске заставили испортить 20 кило свинины под наблюдением полицейского
Жители Челябинска начали телефонную атаку на администрацию Тракторозаводского района
Переход на цифровое телевидение на Южном Урале перенесли на другой месяц