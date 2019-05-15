Набережная Миасса станет многоуровневой

15 Май 17:42 2019-05-15T17:42:06+03:00

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Реконструкция набережной Миасса в центре Челябинска завершится в июне 2020 года, заявляют в администрации города.

— Сейчас проект находится на экспертизе, но заключение вот-вот буде получено. После этого можно объявлять конкурс и приступать к строительно-монтажным работам. Реконструкция завершится в мае-июне 2020 года, — рассказал врио заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства Сергей Репринцев.

Уже в этом году чиновник пообещал благоустроить территорию, прилегающую к краеведческому музею. Известно, что набережная на этом участке будет разноуровневая. Возле сквера Искусств появится амфитеатр, а памятники архитектуры, находящиеся по соседству, восстановят.

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ИСТОЧНИК KP.RU