В центре Челябинска начнут высаживать трехметровые липы и сосны
Зеленая революция идет в Челябинск на смену дорожной. Власти города пообещали уже этой осенью высадить в центре города-миллионника 2,5 тысячи новых деревьев. О грядущем благоустройстве рассказала в среду, 15 мая, и.о. начальника управления дорожного хозяйства городской администрации Ирина Степанова.
По словам чиновницы, в центре вырубят 588 аварийных деревьев, а взамен высадят 2 тысячи 675 новых саженцев. Причем, не вичек, а крупномерных деревьев высотой свыше трех метров. Это будут липы, рябины, яблони, пирамидальные тополя, а также лиственницы и сосны.
Свежие саженцы украсят улицы, по которым будут проезжать гости саммитов БРИКС и ШОС.
Вырубку проведут в начале июля, а высаживать новые хотят осенью.
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ИСТОЧНИК KP.RU