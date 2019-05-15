В центре Челябинска начнут высаживать трехметровые липы и сосны

15 Май 19:08 2019-05-15T19:08:33+03:00

Высадка взрослых деревьев практикуется и в Москве. Но липы не трехметровые, а гораздо большего роста. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Зеленая революция идет в Челябинск на смену дорожной. Власти города пообещали уже этой осенью высадить в центре города-миллионника 2,5 тысячи новых деревьев. О грядущем благоустройстве рассказала в среду, 15 мая, и.о. начальника управления дорожного хозяйства городской администрации Ирина Степанова.

По словам чиновницы, в центре вырубят 588 аварийных деревьев, а взамен высадят 2 тысячи 675 новых саженцев. Причем, не вичек, а крупномерных деревьев высотой свыше трех метров. Это будут липы, рябины, яблони, пирамидальные тополя, а также лиственницы и сосны.

Свежие саженцы украсят улицы, по которым будут проезжать гости саммитов БРИКС и ШОС.

Вырубку проведут в начале июля, а высаживать новые хотят осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU