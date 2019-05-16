2019-05-16T15:46:45+03:00
Общество

На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне

Подозрительный бизнес уже проверяет министерство экологии Челябинской области
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
На заповедном берегу следы тяжелой техники. Фото: Константин Мухорин.На заповедном берегу следы тяжелой техники. Фото: Константин Мухорин.
Изменить размер текста:

Министерство экологии Челябинской области нашло нарушения в работе клуб-отеля «Золотой пляж», расположенного на берегу озера Тургояк, сообщает общественная организация «Гражданский патруль».

В апреле этого года активисты движения «Гражданский патруль» отправили в ведомство фото и видеокадры, на которых видно, что владельцы отеля выкорчевали деревья, стоящие на берегу, отсыпали территорию и установили в акватории озера пантоны с садками, в которых плвает молодая форель. Минэкологии расценило это действия как незаконные. В итоге возбуждено два административных дела по факту незаконной отсыпки береговой линии и нелегального разведения рыбы.

Бизнесменам грозит крупный штраф. За нарушение специального режима памятника природы он составляет от 200 до 400 тысяч рублей; за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях — от 300 до 500 тысяч рублей. Помимо штрафа, у клуб-отеля могут конфисковать форель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

Рыбоферма в акватории чистейшего озера России..Видео: Константин Мухорин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области обсуждают девушку, которая вышла вынести мусор в кружевном белье
Жители Челябинска звонят по объявлению о работе и лишаются денег
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр
Житель Челябинской области заразил ВИЧ двух любовниц
В зоопарке Челябинска умерла львица Виктория
Парень не буйный и очень добрый: в Челябинске ищут пропавшего месяц назад пациента психбольницы
Скончалась супруга ушедшего в отставку экс-мэра Челябинска
Стало известно, что на самом деле ждут от Текслера простые жители Челябинска
Житель Челябинска устроил ДТП, разделся до трусов и стал крушить машину
«Золотая луковица»: садоводы Челябинской области выстроились в огромные очереди за дефицитным севком
Девушка в красном мини устроила фотосессию с курганским автоприцепом
В Челябинской области ребенок нашел на улице расчлененное тело
Леонид Рошаль рассказал о возможных последствиях травмы, которую получил Ваня Фокин
В центре Челябинска начнут высаживать трехметровые липы и сосны
Набережная Миасса станет многоуровневой
Судебные приставы назвали самых жадных работодателей в Челябинской области
Травматологи из Челябинска спасли жизнь пациентке, избавив женщину от загадочной боли
«Задолжали 37 миллионов»: жителям частного сектора в Челябинске отключат воду из-за долгов
Куда челябинцам жаловаться на невывезенные после субботников мешки с мусором
Главный по строительству метро в Челябинске попался на хищениях
Торговку мясом в Челябинске заставили испортить 20 кило свинины под наблюдением полицейского
Жители Челябинска начали телефонную атаку на администрацию Тракторозаводского района
Переход на цифровое телевидение на Южном Урале перенесли на другой месяц