На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне

16 Май 15:46 2019-05-16T15:46:45+03:00

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Министерство экологии Челябинской области нашло нарушения в работе клуб-отеля «Золотой пляж», расположенного на берегу озера Тургояк, сообщает общественная организация «Гражданский патруль».

В апреле этого года активисты движения «Гражданский патруль» отправили в ведомство фото и видеокадры, на которых видно, что владельцы отеля выкорчевали деревья, стоящие на берегу, отсыпали территорию и установили в акватории озера пантоны с садками, в которых плвает молодая форель. Минэкологии расценило это действия как незаконные. В итоге возбуждено два административных дела по факту незаконной отсыпки береговой линии и нелегального разведения рыбы.

Бизнесменам грозит крупный штраф. За нарушение специального режима памятника природы он составляет от 200 до 400 тысяч рублей; за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях — от 300 до 500 тысяч рублей. Помимо штрафа, у клуб-отеля могут конфисковать форель.

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Рыбоферма в акватории чистейшего озера России..Видео: Константин Мухорин.

ИСТОЧНИК KP.RU