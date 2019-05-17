В Челябинске красят разломанные бордюры

СЕГОДНЯ 04:57 2019-05-17T04:57:28+03:00

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— Да это какая-то болезнь, красить мертвому ресницы, — пишут общественники из группы «Гражданский патруль».

Фото сделано ну ул. Приборостроителей 1-А. Здесь коммунальщики украсили обломки бордюров на убитом внутридворовом проезде.

— Во дворах бордюры совершенно ни к чему, они требуются на проспектах, где ездят троллейбусы, — объясняют общественники. — Все остальное в городе можно делать без бордюров. Для предотвращения заезда автомобилей на газон и детскую площадку используются антипарковочные столбики, к тому же высокие бордюры задерживают воду и собирают грязь (не дают воде с дороги стекать на газон), с ними дворы становятся недоступными для инвалидов и родителей с колясками, а также без бордюров любой тротуар стоит в полтора раза дешевле.

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ИСТОЧНИК KP.RU