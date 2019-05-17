2019-05-17T04:57:28+03:00
Общество

В Челябинске красят разломанные бордюры

Общественников возмутила очередная бессмысленная выходка коммунальщиков
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Бордюры во дворах вообще не нужны!Бордюры во дворах вообще не нужны!
Изменить размер текста:

— Да это какая-то болезнь, красить мертвому ресницы, — пишут общественники из группы «Гражданский патруль».

Фото сделано ну ул. Приборостроителей 1-А. Здесь коммунальщики украсили обломки бордюров на убитом внутридворовом проезде.

— Во дворах бордюры совершенно ни к чему, они требуются на проспектах, где ездят троллейбусы, — объясняют общественники. — Все остальное в городе можно делать без бордюров. Для предотвращения заезда автомобилей на газон и детскую площадку используются антипарковочные столбики, к тому же высокие бордюры задерживают воду и собирают грязь (не дают воде с дороги стекать на газон), с ними дворы становятся недоступными для инвалидов и родителей с колясками, а также без бордюров любой тротуар стоит в полтора раза дешевле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске газифицированный жилой дом может рухнуть
В Челябинске возле жилого дома пешеходов оставили без тротуара
В Челябинске поставили «забор» из дорожных знаков
В Челябинской области обсуждают девушку, которая вышла вынести мусор в кружевном белье
Жители Челябинска звонят по объявлению о работе и лишаются денег
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр