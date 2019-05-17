2019-05-17T05:06:07+03:00
Общество

В Челябинске возле жилого дома пешеходов оставили без тротуара

Люди вынуждены рисковать жизнью и ходить между машин
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Тротуар где? Фото: Гражданский патруль.Тротуар где? Фото: Гражданский патруль.
Изменить размер текста:

В группу «Гражданский патруль» челябинец прислал фото и написал:

— Грубейшее нарушение отсутствие тротуара вдоль магистральной улицы на узловом перекрестке. Свердловский пр. и ул. Воровского. Должен быть безопасный тротуар не менее трех метров, а его там нет вообще.

Подписчики группы оставили свои подписи:

— Зря написал,теперь забор поставят, чтобы пешеходы вообще не ходили, я уже так ошиблась и навредила

— А на фото случайно не тротуар по пдд, на котором, нарушая, паркуются авто? Необходимо установить столбики или полусферы на въезде на тротуар.

— Тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. Выходит, что там именно тротуар.

— Не вся жилая зона — тротуар. Хотя да, в жилой зоне пешеход имеет абсолютное преимущество.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске газифицированный жилой дом может рухнуть
В Челябинске красят разломанные бордюры
В Челябинске поставили «забор» из дорожных знаков
В Челябинской области обсуждают девушку, которая вышла вынести мусор в кружевном белье
Жители Челябинска звонят по объявлению о работе и лишаются денег
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр