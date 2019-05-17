В Челябинске возле жилого дома пешеходов оставили без тротуара
В группу «Гражданский патруль» челябинец прислал фото и написал:
— Грубейшее нарушение отсутствие тротуара вдоль магистральной улицы на узловом перекрестке. Свердловский пр. и ул. Воровского. Должен быть безопасный тротуар не менее трех метров, а его там нет вообще.
Подписчики группы оставили свои подписи:
— Зря написал,теперь забор поставят, чтобы пешеходы вообще не ходили, я уже так ошиблась и навредила
— А на фото случайно не тротуар по пдд, на котором, нарушая, паркуются авто? Необходимо установить столбики или полусферы на въезде на тротуар.
— Тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. Выходит, что там именно тротуар.
— Не вся жилая зона — тротуар. Хотя да, в жилой зоне пешеход имеет абсолютное преимущество.
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ИСТОЧНИК KP.RU