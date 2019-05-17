В Челябинске возле жилого дома пешеходов оставили без тротуара

СЕГОДНЯ 05:06 2019-05-17T05:06:07+03:00

Люди вынуждены рисковать жизнью и ходить между машин

Изменить размер текста: A A

В группу «Гражданский патруль» челябинец прислал фото и написал:

— Грубейшее нарушение отсутствие тротуара вдоль магистральной улицы на узловом перекрестке. Свердловский пр. и ул. Воровского. Должен быть безопасный тротуар не менее трех метров, а его там нет вообще.

Подписчики группы оставили свои подписи:

— Зря написал,теперь забор поставят, чтобы пешеходы вообще не ходили, я уже так ошиблась и навредила

— А на фото случайно не тротуар по пдд, на котором, нарушая, паркуются авто? Необходимо установить столбики или полусферы на въезде на тротуар.

— Тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. Выходит, что там именно тротуар.

— Не вся жилая зона — тротуар. Хотя да, в жилой зоне пешеход имеет абсолютное преимущество.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU