Неизвестное существо убивает домашних животных в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:02 2019-05-20T04:02:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница поселка Крылова в Челябинской области Елена собирает соседей, чтобы противостоять неизвестному зверю.

— Напишем коллективное заявление! В ночь с 15 на 16 мая пострадало еще четверо домов. Зверь нападает на хозяйство, убивая животных и птиц: кур, кроликов и т.д. Разрывает решетки и сетки, выламывает двери в клетки и сараи. Роет подкопы под забором. В слабых местах просто разламывает себе проход. Около отравленных приманок и капканов есть следы. Но приманки не тронуты. Собаки не реагируют.

— Не разу у нас такого не было. Я днем теперь с оглядкой по огороду хожу. А уж про внуков так вообще переживаю, — написала Елена в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Следы на месте преступления. Фото: vk.com/magnitkacity

Она лишилась десятка кроликов, соседка — трех овец. На следующую ночь все повторилось. У соседа в огороде — 40 мертвых кур. И те же следы. Подписчики группы гадают, кто это может быть. Например, лиса?

— У лисы сил не хватит сетку рабицу порвать. Да и след не ее. Больше на барсука похоже, — предположила Юлия.

— Ищите собаку-бродягу. Азиаты такую сетку запросто рвут. Но на них другие собаки очень остро реагируют, как правило, — написал Роман Малышев.

Зверь убил 40 куриц. И ни одну не съел. Фото: Алексей Вахтин.

— След не собачий, — возразила Татьяна Бедулева.

— Хорек, куница и ласка так могут делать. Но по фото даже не знаю, кто…. Мистика, да и только, — написала Наталья Клейменова.

Говорят, отпечаток на земле похож на след барсука, корсака, росомахи, рыси и енотовидной собаки. Даже мифическую чупакабру вспомнили.

В то же время о подобных происшествиях сообщают жители Миасса, Озерска и других городов Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU