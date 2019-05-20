Грузовик вспыхнул на дороге в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-20T06:56:01+03:00

Водитель успел эвакуироваться из машины. Фото: группа во ВКонтакте «ЧП | ДТП Челябинск»

На месте работали две пожарных машины

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В Златоусте возле дома №35 на улице Ковшова загорелся грузовик. Полыхающую машину очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети. ЧП произошло в субботу днем, 18 мая.

— С водителем все в порядке, успел покинуть кабину, — написали очевидцы в группе «ЧП | ДТП Челябинск».

На место происшествия выезжали две пожарных машины.

— Произошло возгорание моторного отсека грузового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано семь человек и две единицы техники, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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Возгорание грузовика в Челябинской области попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU